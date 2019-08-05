Собрать в баре сто человек без алкоголя и танцев. Как в Нижнем Тагиле открыть квиз

ЭйнштейнParty

Ведущий интеллектуально-развлекательной игры «ЭйнштейнParty» Александр Есенин начинал как игрок первого в Нижнем Тагиле квиза — «Мозгобойня». Игра ему быстро приелась, и он стал думать над собственной, притом, с вопросами, близкие тагильчанам: о городе и его истории.

Фото: группа ВКонтакте "ЭйнштейнParty"

Примерно полгода у меня на это ушло. Я собирался презентовать всё осенью 2018. Но я понял, что одному — это не осуществить,рассказывает Александр Есенин.

Команды единомышленников на тот момент, признаётся Александр, у него не было, поэтому идею о запуске своей игры пришлось отложить. А позже прошло просто решение: надо взять уже готовую викторину и развивать её.

Поэтому выбирали очень долго, да и выбор был очень большой. В итоге остановились на «Эйнштейн PARTY». Этот квиз нам показался самым продуктивным, перспективным и интересным. На момент покупки франшизы Эйнштейн PARTY уже был в практически 50 городах по всему миру, в том числе Европа, Америка и Австралия. И мы захотели, чтобы в Нижнем Тагиле тоже играли в него

Фото: группа ВКонтакте "ЭйнштейнParty"

Но даже с франшизой заниматься квизом оказалось совсем не легко.

Чтобы купить франшизу и вообще завести квиз в свой город необходимо в первую очередь понимание — нужно ли это аудитроии. Если ты не знаешь зайдёт игра или нет, легко можно пролететь. Почти все франшизы помимо платы, требуют выполнение технических требований — нормальный звук, нормальная картинка, официальные бланки для ответов

Фото: группа ВКонтакте "ЭйнштейнParty"

Проект раскручивали с помощью социальных сетей и рекламы на радио. Сложностью в организации было найти подходящую площадку для проведения игр.

Сейчас, по-моему, есть две хорошие площадки, которые могут вместить всех наших участников. Некоторые заведения очень рады впустить к себе квиз бесплатно, но всё-таки большие и удобные залы есть не у всех. Те, у кого они есть, часто устанавливают определённую плату, которую гостям нужно реализовать — заказать на определённую сумму из меню. Если на эту сумму гости не заказывают — организаторы должны «дозаказать». Несколько раз у меня так бывало, что все гости пришли сытыми, тогда мне пришлось выкупить пару сертификатов заведения, чтобы добить изначально обговоренный порог

Фото: группа ВКонтакте "ЭйнштейнParty"

Помимо всего этого, для хорошей игры нужна большая команда.

Судья, два инженера, звукорежиссёр, редактор, администратор, и само собой ведущий. Ведущий очень важен — он создает образ квиза.

По словам Александра, все члены команды получают гонорар каждую игру.

В среднем около 12 тысяч рублей уходит на организацию одного игрового дня: зарплаты, подарки, промо продукция. Хотя для подарков мы стараемся находить партнёров. Это люди, которые дарят победителям свою продукцию или сертификаты, а мы в свою очередь их презентуем

На сегодняшний день рекорд «ЭйнштейнParty» — 140 человек на одной игре. Такое количество участников позволяет квизерам зарабатывать деньги — правда, небольшие.

Когда мы наладили квиз в Тагиле, мы попробовали поехать в близлежащие города — Верхняя Салда, Невьянск. В Салде игры у нас не зашли, хотя другие квизы там есть, и они проходят довольно успешно для Салды. А в Невьянске игры у нас заходят, и мы там пользуемся популярностью, несмотря на то, что там есть местные квизы. Игра у них очень сложная, чуть ли не «Что? Где? Когда?», но тоже интересно. На сегодняшний день очень много квизов. Какие-то популярны или не очень. Многие поставили квиз на поток и делают каждый раз одинаково. А так не работает. На мой взгляд на сегодняшний день самые крутые квизы в нашем городе — это наш «Эйнштейн PARTY» и «ЯЗНАЮ!». Они делают очень круто, не жалеют времени и сил. Мы ходим друг к другу на квизы. Но мне кажется скоро квизы изживут себя или переродятся во что-нибудь другое. Когда это наступит, будем думать, что делать. Благодаря квизам мы узнали, что очень много людей хотят отдыхать от рабочей, будничной суеты. Будем искать и придумывать что-то интересное, говорит Александр Есенин.

Фото: группа ВКонтакте "ЭйнштейнParty"

Черный квиз

Эта франшиза отличается от других других чёрным юмором и пикантными, порой даже пошлыми, вопросами. Создатели разработали своего маскота, взяв за образ порноактрису Сашу Грей, и через неё общаются с участниками.

Фото: страница маскот ВКонтакте

У интелектуальных игр идет бурная мозговая деятельность, у нас можно расслабиться,так позиционируют «Чёрный квиз» авторы.

После покупки франшизы и пары проведённых игр у организаторов появились разногласия с франшизой, и команда решила отсоединиться, но при этом им позволили оставить название и концепцию. Чёрные квизеры подтверждают слова организаторов тагильской «Эйнштейн Party» — собственную игру развивать сложнее, чем франшизу.

Фото: группа ВКонтакте "Черный Квиз Нижний Тагил"

Для создания полноценной игры нужна команда, которая пишет игры. Это довольно сложная и кропотливая работа. Чтобы создать хороший полноценный продукт нужно постараться. И вопрос основной не в маркетинге, а именно в качестве игры.

На первых порах сложности возникают со всем.

Маркетинг, команда организаторов, проведение игры по этой концепции, с местом не сразу определились. Под каждый город требуется свое проведение. Где-то не работает таргетинг, но работает размещение рекламных постов в группах этого города. Где-то более требовательная публика, где-то менее. Много различных мелочей, под которые требуется затачивать проведение. Период прощупывания почвы примерно в 1.5 месяца (3-4 игры). После осваиваешься и можно более расслабленно работать.

Фото: группа ВКонтакте "Черный Квиз Нижний Тагил" П

На данный момент «Черный квиз» проходит практически каждый месяц. В планах команды есть запуск своего интеллектуального квиза, но пока это лишь наброски.

Мы до сих пор развиваемся и охватываем новые команды, но если быть честным, проект пока не приносит ожидаемого дохода.

Язнаю!

Это первый оригинальный квиз в Нижнем Тагиле, который к тому же стал франшизой. Создатели — Александр Моисеев, Дмитрий Конодо и Сергей Осеев. Они тоже начинали как игроки и перенимали опыт других квизеров.

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

В каждом квизе находили, то что могли бы сделать лучше, а их форматы быстро становились скучны. И мы подумали, что можем сделать по-другому и лучше.

В начале парни приобрели франшизный продукт, но, по их словам, материал оказался сырым.

В итоге мы переделали практически 95% процентов предоставленного материала. Переделывая игру, команда тратила огромное количество времени, а некоторые спали по три часа. Придумывали вопросы и даже структуру. Всё было в новинку. Мы всё же провели несколько игр.

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

В ходе переговоров с представителями франшизы команда решила расстаться с ними и организовать свою викторину.

Мы очень серьёзно подошли к вопросу и около месяца мы придумывали только название, цвета, логотип. Нашей основной идеей до сих пор является, что всё решают мелочи. По-нашему — это профессионализм

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

2 августа 2017 года был открыт «Язнаю!». По словам авторов, самым сложным до сих пор остаётся создание базы вопросов.

В среднем на игру требуется 60 вопросов, поэтому их придумывание занимает 80 процентов работы. Вопрос нельзя придумать просто загуглив что-то. Должен быть интересный факт, который нужно правильно оформить. Также каждый вопрос должен иметь однозначный ответ

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

Ещё одна проблема — площадка. Сложно было найти достаточное количество мест. Изначально это вызывало большие трудности, позже команда освоилась, но форс-мажоры иногда случаются. «Язнаю!» рекламировался только в социальных сетях, а на старте деньги расходовались только на печатную продукцию и ручки. В основном, говорят создатели, тратилось время и силы. В качестве призов было решено дарить игристое вино с логотипом квиза, а также подарки от партнёров.

Скоро у нас будет 40 игра «Язнаю!», также у нас прошло огромное количество тематических квизов — около сотни. Плюс иногда корпоративные игры для компаний.

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

Со временем квиз «Язнаю!» было решено продавать по франшизе, и официально «Язнаю!» проводится в 8 городах мира. Но как признались авторы, постоянно квизы проводятся только в шести.

Квиз «Язнаю!» проводится даже в Паттайе, там играют русскоговорящие, живущие там.

Сейчас у команды есть огромный пул вопросов, который они постоянно пополняют. Из него формируются наборы вопросов для игр и рассылаются по франшизе. Друзья сказали, что по франшизе предоставляют всё, что необходимо для проведения игры.

Иногда люди покупают у нас франшизу и думают, что им больше ничего не придётся делать. В следствии этого игры у них глохнут. В квизах всегда нужно много работать и придумывать что-то новое.

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

Но и «Язнаю!» не стал основным видом дохода для орагнизаторов,

Мы до сих пор продолжаем работать на основных работах, изначально мы делали это для фана, но сейчас чувствуем, что зарабатываем этим и ответственность, перед людьми, которые к нам ходят и мы не можем сделать плохо.

Фото: группа ВКонтакте "Язнаю!"

Создатели «Язнаю!» советуют не относиться к этому как к лёгкому способу заработать.

Мы не знаем угаснут ли квизы, но у нас до сих пор есть своя большая аудитория, которая ходит именно к нам.

Мозгобойня

Юрий Недавний и Юрий Жуков живут в Челябинске, но тем не менее им удаётся занимаются квизом и в Нижнем Тагиле. В 2016 году они узнали, что в Екатеринбурге существует такая игра — «Мозгобойня». Они попробовали поиграть в неё и втянулись.

Фото: страница ВКонтакте представителей "Мозгобойни"

Нам настолько понравилось, что на обратном пути было принято решение, что Мозгобойня должна быть в Челябинске.

По словам Юрия, в Нижнем Тагиле раньше был другой организатор.

Не знаю, что произошло, но я узнал, что Тагил продается и мы с партнером приняли решение «купить город».

Фото: группа ВКонтакте "Мозгобойни"

О том, чтобы делать квиз самим, а не брать франшизу, организаторы даже не думали.

Очень много появляется квизов которые на энтузиазме «двух» человек начинаются и очень быстро заканчиваются.

В Нижнем Тагиле собралась команда местных, которая проводит игру, но регистрацией и социальными сетями занимаются сами Жков и Недавний прямо из родного Челябинска. Вопросы им пишут авторы в центральном офисе франшизы, но, по словам Юрия, вопросы являются очень малой частью для организации игры. Основной проблемой для Мозгобойни в Тагиле, по мнению организаторов, была и остаётся нехватка игроков.

Фото: группа ВКонтакте "Мозгобойни"