Собрать в баре сто человек без алкоголя и танцев. Как в Нижнем Тагиле открыть квиз
Сейчас квизы — один из главных видов досуга в Нижнем Тагиле, но несколько лет назад о них ещё никто не знал, а люди приходили на игры от скуки и из любопытства. Создатели тагильских паб-викторин рассказали TagilCity.ru, с чего начинали, как обрели популярность и получилось ли у них превратить это в успешный бизнес.
ЭйнштейнParty
Ведущий интеллектуально-развлекательной игры «ЭйнштейнParty» Александр Есенин начинал как игрок первого в Нижнем Тагиле квиза — «Мозгобойня». Игра ему быстро приелась, и он стал думать над собственной, притом, с вопросами, близкие тагильчанам: о городе и его истории.
Примерно полгода у меня на это ушло. Я собирался презентовать всё осенью 2018. Но я понял, что одному — это не осуществить,рассказывает Александр Есенин.
Команды единомышленников на тот момент, признаётся Александр, у него не было, поэтому идею о запуске своей игры пришлось отложить. А позже прошло просто решение: надо взять уже готовую викторину и развивать её.
Поэтому выбирали очень долго, да и выбор был очень большой. В итоге остановились на «Эйнштейн PARTY». Этот квиз нам показался самым продуктивным, перспективным и интересным. На момент покупки франшизы Эйнштейн PARTY уже был в практически 50 городах по всему миру, в том числе Европа, Америка и Австралия. И мы захотели, чтобы в Нижнем Тагиле тоже играли в него
Но даже с франшизой заниматься квизом оказалось совсем не легко.
Чтобы купить франшизу и вообще завести квиз в свой город необходимо в первую очередь понимание — нужно ли это аудитроии. Если ты не знаешь зайдёт игра или нет, легко можно пролететь. Почти все франшизы помимо платы, требуют выполнение технических требований — нормальный звук, нормальная картинка, официальные бланки для ответов
Проект раскручивали с помощью социальных сетей и рекламы на радио. Сложностью в организации было найти подходящую площадку для проведения игр.
Сейчас, по-моему, есть две хорошие площадки, которые могут вместить всех наших участников. Некоторые заведения очень рады впустить к себе квиз бесплатно, но всё-таки большие и удобные залы есть не у всех. Те, у кого они есть, часто устанавливают определённую плату, которую гостям нужно реализовать — заказать на определённую сумму из меню. Если на эту сумму гости не заказывают — организаторы должны «дозаказать». Несколько раз у меня так бывало, что все гости пришли сытыми, тогда мне пришлось выкупить пару сертификатов заведения, чтобы добить изначально обговоренный порог
Помимо всего этого, для хорошей игры нужна большая команда.
Судья, два инженера, звукорежиссёр, редактор, администратор, и само собой ведущий. Ведущий очень важен — он создает образ квиза.
По словам Александра, все члены команды получают гонорар каждую игру.
В среднем около 12 тысяч рублей уходит на организацию одного игрового дня: зарплаты, подарки, промо продукция. Хотя для подарков мы стараемся находить партнёров. Это люди, которые дарят победителям свою продукцию или сертификаты, а мы в свою очередь их презентуем
На сегодняшний день рекорд «ЭйнштейнParty» — 140 человек на одной игре. Такое количество участников позволяет квизерам зарабатывать деньги — правда, небольшие.
Когда мы наладили квиз в Тагиле, мы попробовали поехать в близлежащие города — Верхняя Салда, Невьянск. В Салде игры у нас не зашли, хотя другие квизы там есть, и они проходят довольно успешно для Салды. А в Невьянске игры у нас заходят, и мы там пользуемся популярностью, несмотря на то, что там есть местные квизы. Игра у них очень сложная, чуть ли не «Что? Где? Когда?», но тоже интересно. На сегодняшний день очень много квизов. Какие-то популярны или не очень. Многие поставили квиз на поток и делают каждый раз одинаково. А так не работает. На мой взгляд на сегодняшний день самые крутые квизы в нашем городе — это наш «Эйнштейн PARTY» и «ЯЗНАЮ!». Они делают очень круто, не жалеют времени и сил. Мы ходим друг к другу на квизы. Но мне кажется скоро квизы изживут себя или переродятся во что-нибудь другое. Когда это наступит, будем думать, что делать. Благодаря квизам мы узнали, что очень много людей хотят отдыхать от рабочей, будничной суеты. Будем искать и придумывать что-то интересное, говорит Александр Есенин.
Черный квиз
Эта франшиза отличается от других других чёрным юмором и пикантными, порой даже пошлыми, вопросами. Создатели разработали своего маскота, взяв за образ порноактрису Сашу Грей, и через неё общаются с участниками.
У интелектуальных игр идет бурная мозговая деятельность, у нас можно расслабиться,так позиционируют «Чёрный квиз» авторы.
После покупки франшизы и пары проведённых игр у организаторов появились разногласия с франшизой, и команда решила отсоединиться, но при этом им позволили оставить название и концепцию. Чёрные квизеры подтверждают слова организаторов тагильской «Эйнштейн Party» — собственную игру развивать сложнее, чем франшизу.
Для создания полноценной игры нужна команда, которая пишет игры. Это довольно сложная и кропотливая работа. Чтобы создать хороший полноценный продукт нужно постараться. И вопрос основной не в маркетинге, а именно в качестве игры.
На первых порах сложности возникают со всем.
Маркетинг, команда организаторов, проведение игры по этой концепции, с местом не сразу определились. Под каждый город требуется свое проведение. Где-то не работает таргетинг, но работает размещение рекламных постов в группах этого города. Где-то более требовательная публика, где-то менее. Много различных мелочей, под которые требуется затачивать проведение. Период прощупывания почвы примерно в 1.5 месяца (3-4 игры). После осваиваешься и можно более расслабленно работать.
На данный момент «Черный квиз» проходит практически каждый месяц. В планах команды есть запуск своего интеллектуального квиза, но пока это лишь наброски.
Мы до сих пор развиваемся и охватываем новые команды, но если быть честным, проект пока не приносит ожидаемого дохода.
Язнаю!
Это первый оригинальный квиз в Нижнем Тагиле, который к тому же стал франшизой. Создатели — Александр Моисеев, Дмитрий Конодо и Сергей Осеев. Они тоже начинали как игроки и перенимали опыт других квизеров.
В каждом квизе находили, то что могли бы сделать лучше, а их форматы быстро становились скучны. И мы подумали, что можем сделать по-другому и лучше.
В начале парни приобрели франшизный продукт, но, по их словам, материал оказался сырым.
В итоге мы переделали практически 95% процентов предоставленного материала. Переделывая игру, команда тратила огромное количество времени, а некоторые спали по три часа. Придумывали вопросы и даже структуру. Всё было в новинку. Мы всё же провели несколько игр.
В ходе переговоров с представителями франшизы команда решила расстаться с ними и организовать свою викторину.
Мы очень серьёзно подошли к вопросу и около месяца мы придумывали только название, цвета, логотип. Нашей основной идеей до сих пор является, что всё решают мелочи. По-нашему — это профессионализм
2 августа 2017 года был открыт «Язнаю!». По словам авторов, самым сложным до сих пор остаётся создание базы вопросов.
В среднем на игру требуется 60 вопросов, поэтому их придумывание занимает 80 процентов работы. Вопрос нельзя придумать просто загуглив что-то. Должен быть интересный факт, который нужно правильно оформить. Также каждый вопрос должен иметь однозначный ответ
Ещё одна проблема — площадка. Сложно было найти достаточное количество мест. Изначально это вызывало большие трудности, позже команда освоилась, но форс-мажоры иногда случаются. «Язнаю!» рекламировался только в социальных сетях, а на старте деньги расходовались только на печатную продукцию и ручки. В основном, говорят создатели, тратилось время и силы. В качестве призов было решено дарить игристое вино с логотипом квиза, а также подарки от партнёров.
Скоро у нас будет 40 игра «Язнаю!», также у нас прошло огромное количество тематических квизов — около сотни. Плюс иногда корпоративные игры для компаний.
Со временем квиз «Язнаю!» было решено продавать по франшизе, и официально «Язнаю!» проводится в 8 городах мира. Но как признались авторы, постоянно квизы проводятся только в шести.
Квиз «Язнаю!» проводится даже в Паттайе, там играют русскоговорящие, живущие там.
Сейчас у команды есть огромный пул вопросов, который они постоянно пополняют. Из него формируются наборы вопросов для игр и рассылаются по франшизе. Друзья сказали, что по франшизе предоставляют всё, что необходимо для проведения игры.
Иногда люди покупают у нас франшизу и думают, что им больше ничего не придётся делать. В следствии этого игры у них глохнут. В квизах всегда нужно много работать и придумывать что-то новое.
Но и «Язнаю!» не стал основным видом дохода для орагнизаторов,
Мы до сих пор продолжаем работать на основных работах, изначально мы делали это для фана, но сейчас чувствуем, что зарабатываем этим и ответственность, перед людьми, которые к нам ходят и мы не можем сделать плохо.
Создатели «Язнаю!» советуют не относиться к этому как к лёгкому способу заработать.
Мы не знаем угаснут ли квизы, но у нас до сих пор есть своя большая аудитория, которая ходит именно к нам.
Мозгобойня
Юрий Недавний и Юрий Жуков живут в Челябинске, но тем не менее им удаётся занимаются квизом и в Нижнем Тагиле. В 2016 году они узнали, что в Екатеринбурге существует такая игра — «Мозгобойня». Они попробовали поиграть в неё и втянулись.
Нам настолько понравилось, что на обратном пути было принято решение, что Мозгобойня должна быть в Челябинске.
По словам Юрия, в Нижнем Тагиле раньше был другой организатор.
Не знаю, что произошло, но я узнал, что Тагил продается и мы с партнером приняли решение «купить город».
О том, чтобы делать квиз самим, а не брать франшизу, организаторы даже не думали.
Очень много появляется квизов которые на энтузиазме «двух» человек начинаются и очень быстро заканчиваются.
В Нижнем Тагиле собралась команда местных, которая проводит игру, но регистрацией и социальными сетями занимаются сами Жков и Недавний прямо из родного Челябинска. Вопросы им пишут авторы в центральном офисе франшизы, но, по словам Юрия, вопросы являются очень малой частью для организации игры. Основной проблемой для Мозгобойни в Тагиле, по мнению организаторов, была и остаётся нехватка игроков.
Наше положение в городе, мы оцениваем, как правильное, мы на верном пути. Конкуренция на этом рынке сейчас все-таки есть.