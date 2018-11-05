Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Стинг готов сыграть на балалайке и исполнить «Калинку-малинку» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
19665311 10154829516925292 1090957784667675151 n

Стинг готов сыграть на балалайке и исполнить «Калинку-малинку» в Екатеринбурге

Сегодня, 19:43Свободное времяФото: www.facebook.com/sting
Читайте
также
Директор молодежной политики Среднего Урала: государство не просило вас рожать
Театр теней, каллиграфия и квартирник: «Ночь искусств» прошла в Нижнем Тагиле
60-летний педофил-рецидивист пойман в Нижнем Тагиле после нескольких месяцев розыска
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина