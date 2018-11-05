Стинг готов сыграть на балалайке и исполнить «Калинку-малинку» в Екатеринбурге

Известный исполнитель легендарных песен Стинг накануне вечером прилетел в «Кольцово». В «Екатеринбург-Экспо» 5 ноября запланирован первый в его гастролях по России концерт.

- Вообще я знаю балалайку. Хороший инструмент и я бы сыграл на нем, нужно только потренироваться. А еще «Калинку-малинку» знаю. Могу завтра на концерте спеть.«Комсомольская правда». WWW.KP.RU.