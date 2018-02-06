Поэтический журнал «Чтец с горы» появится в Нижнем Тагиле

У организаторов проекта «Чтец с горы» возникла идея создать городской поэтический журнал. Сейчас «Чтец с горы» постепенно набирает популярность: за год в нем приняли участие более 100 чтецов и около 500 слушателей. За это время в рамках проекта стихи читали поэты, актеры, бизнесмены, студенты театральных ВУЗов, журналисты и спортсмены.

По словам организатоов проекта, на первом этапе поэтический журнал будет представлять собой сборник стихов авторов Нижнего Тагила. Каждый из них сможет бесплатно получить свой экземпляр буклета, однако число авторов будет определяться в ходе конкурса.

Сбор заявок стартовал в конце января. За неделю поступило 70 работ от 16 участников, сейчас эти работы проверяют организаторы. Известно, что от каждого автора будет представлено по одному произведению, но в первый выпуск журнала войдет лишь 20 стихотворений.

Каждому автору присваивается свой номер, а при публикации произведения будет указываться реальное имя или псевдоним по желанию поэта. Заявки на публикацию в журнале «Чтец с горы» принимаются до 15 февраля, все желающие могут отправить по 5 своих стихотворений на электронную почту kamila_nt@mail.ru.