Премьера сказки «Дюймовочка» состоялась в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)

На сцене увлекательную историю показывают и рассказывают два сказочных эльфа. С помощью масок и самых разных кукол они создают для зрителя волшебный мир сказки.

В спектакле в основном задействованы планшетные куклы, которые умеют ходить по полу под управлением рук актера.

В оформлении спектакля использовано много растений: листья, бутоны, искусственная зелень и крупные цветки. Постановщик уделил особое внимание мелким деталям, которые исполнены очень правдоподобно, сообщает Администрация города Нижний Тагил.

Фото Администрация города Нижний Тагил