Премьера сказки «Дюймовочка» состоялась в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)
6 марта, 17:20Свободное время
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Красочную сказку Ганса Христиана Андерсена поставил драматург Николай Шувалов, превратив «Дюймовочку» в увлекательный рассказ o поиске настоящей любви, от которой за спиной вырастают крылья. Сказку можно посмотреть в театре кукол Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сцене увлекательную историю показывают и рассказывают два сказочных эльфа. С помощью масок и самых разных кукол они создают для зрителя волшебный мир сказки.
В спектакле в основном задействованы планшетные куклы, которые умеют ходить по полу под управлением рук актера.
В оформлении спектакля использовано много растений: листья, бутоны, искусственная зелень и крупные цветки. Постановщик уделил особое внимание мелким деталям, которые исполнены очень правдоподобно, сообщает Администрация города Нижний Тагил.
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