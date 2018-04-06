Памятник погибшим силовикам будет установлен в Екатеринбурге
6 апреля, 20:45Свободное время
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В Екатеринбурге появится мемориал, посвященный погибшим на службе сотрудникам силовых ведомств «Солдатам правопорядка».
Сюжеты: Екатеринбург
Инициатива, получившая поддержку губернатора, принадлежит ГУ МВД РВ по Свердловской области и общественной организации ветеранов ОВД. Создается специальная комиссия по разработке проекта, она же будет решать, куда установить мемориал.
Концепцию композиции «Солдатам правопорядка» и мемориального комплекса «Во славу Отечества навечно в строю» разработает скульптор Александр Самвел. Архитектура мемориала будет состоять из бронзовой скульптуры Архангела Михаила, окруженной шестью стелами с именами погибших героев.
Предполагается, что памятник станет символом чести и элементом героического воспитания новых молодых сотрудников ведомств правоохраны, пишет «Уралинформбюро».
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