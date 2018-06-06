Воспитанники тагильского центра реабилитации своими руками создали мультфильм (ФОТО)

Организаторами стали сотрудники Центральной городской библиотеки №7 и социально-реабилитационного центра города. Занятия по этому направлению продолжались около шести месяцев. Ребята за эти полгода смогли создать собственный рисованный мультфильм. Основой для сценария послужила сказка «Лягушка-путешественница» Всеволода Гаршина.

По завершении проекта ребята уже думали над созданием нового мультфильма. Рабочий процесс помог юным мультипликаторам сдружиться, стать более общительными и открытыми. И бонусом к такому времяпрепровождению на память остался созданный своими руками мультфильм длиною в несколько минут, рассказали в социально-реабилитационном центре Ленинского района.