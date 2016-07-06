Мусульмане Нижнего Тагила отпраздновали завершение Рамадана

Ураза-байрам – один из самых главных праздников в исламе. Он знаменует завершение строгого поста, или Рамадана. В четыре часа утра тагильские мусульмане посетили мечеть, через час совершили намаз, далее помолились в честь праздника. Молитвы, добавим, раздавались на русском, татарском и арабском языках.

Важные лица области и страны произнесли поздравительные речи в адрес мусульман. Так, Евгений Куйвашев уверен, что региональные мусльманские организации – это пример того, как нужно относиться к национальной культуре и традициям народа.

Напомним, в Екатеринбурге праздник Ураза-байрам 5 июля также не остался незамеченным. Скопление автомобилей близ мечети было настолько велико, что потребовалась помощь ДПС в регулировке движения.