Мусульмане Нижнего Тагила отпраздновали завершение Рамадана
6 июля 2016, 08:40Свободное время
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5 июля мусульмане празднуют завершение Рамадана, или Ураза-байрам. Это событие не обошло стороной и Нижний Тагил. Более тысячи мусульман посетили местную мечеть.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ураза-байрам – один из самых главных праздников в исламе. Он знаменует завершение строгого поста, или Рамадана. В четыре часа утра тагильские мусульмане посетили мечеть, через час совершили намаз, далее помолились в честь праздника. Молитвы, добавим, раздавались на русском, татарском и арабском языках.
Важные лица области и страны произнесли поздравительные речи в адрес мусульман. Так, Евгений Куйвашев уверен, что региональные мусльманские организации – это пример того, как нужно относиться к национальной культуре и традициям народа.
Напомним, в Екатеринбурге праздник Ураза-байрам 5 июля также не остался незамеченным. Скопление автомобилей близ мечети было настолько велико, что потребовалась помощь ДПС в регулировке движения.
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