В Нижнем Тагиле уличный художник разрисует стену жилого дома на Вые
Сегодня, 14:09Свободное времяФото: Ксения Баданина
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Уличный художник Илья Вьюгов нарисует осенний пейзаж на стене дома № 28 на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Граффити художнику заказала управляющая компания «ЖЭУ № 1», которая обслуживает многоэтажку. Обсуждались несколько эскизов рисунка, но все мнения сошлись на осеннем уральском пейзаже.
Илья планирует потратить на рисунок в несколько сотен квадратных метров два дня — 7 и 8 октября.
Напомним, в сентябре Вьюгов разрисовал воскресную школу при храме Воскресения Христова в Нижнем Тагиле.
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