В Нижнем Тагиле уличный художник разрисует стену жилого дома на Вые

Граффити художнику заказала управляющая компания «ЖЭУ № 1», которая обслуживает многоэтажку. Обсуждались несколько эскизов рисунка, но все мнения сошлись на осеннем уральском пейзаже.

Илья планирует потратить на рисунок в несколько сотен квадратных метров два дня — 7 и 8 октября.