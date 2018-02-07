Лекция поисковиков «Как не потеряться в лесу» пройдет в Нижнем Тагиле 9 февраля
7 февраля, 20:10Свободное время
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Участники поискового отряда проведут в Нижнем Тагиле встречу со всеми желающими, прочитают лекцию на тему «Как не потеряться лесу» и познакомят со своей работой.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 февраля в Нижнем Тагиле состоится встреча с поисковым отрядом «Скорпион», где тагильчане смогут задать поисковикам любые интересующие вопросы.
Представители отряда прочитают участникам встречи лекцию на тему «Как не потеряться в лесу детям и взрослым» и расскажут, что нужно делать, если пропал родственник или знакомый.
Взрослые и дети смогут узнать больше о работе поисковиков или войти в число волонтеров для розыска пропавших, сообщает группа «Поисковый отряд «Скорпион»» ВКонтакте.
Афиша: Встреча с поисковым отрядом «Скорпион»
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