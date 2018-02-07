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Лекция поисковиков «Как не потеряться в лесу» пройдет в Нижнем Тагиле 9 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лекция поисковиков «Как не потеряться в лесу» пройдет в Нижнем Тагиле 9 февраля

7 февраля, 20:10Свободное время
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