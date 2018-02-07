Лекция поисковиков «Как не потеряться в лесу» пройдет в Нижнем Тагиле 9 февраля

9 февраля в Нижнем Тагиле состоится встреча с поисковым отрядом «Скорпион», где тагильчане смогут задать поисковикам любые интересующие вопросы.

Представители отряда прочитают участникам встречи лекцию на тему «Как не потеряться в лесу детям и взрослым» и расскажут, что нужно делать, если пропал родственник или знакомый.

Взрослые и дети смогут узнать больше о работе поисковиков или войти в число волонтеров для розыска пропавших, сообщает группа «Поисковый отряд «Скорпион»» ВКонтакте.

Афиша: Встреча с поисковым отрядом «Скорпион»