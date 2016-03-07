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«Тагильский поднос: традиции и рефлексии»: в музее искусств открывается «неожиданная» выставка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагильский поднос: традиции и рефлексии»: в музее искусств открывается «неожиданная» выставка (ФОТО)

7 марта 2016, 13:45Свободное времяТимофей Данилов
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