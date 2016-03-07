«Тагильский поднос: традиции и рефлексии»: в музее искусств открывается «неожиданная» выставка (ФОТО)

В течение этого времени на площадках музея искусств прошли 5 конкурсных выставок, главной темой которых стало современное состояние тагильского лакового промысла.

По словам сотрудников музея, выставка получилась неожиданной. На ней будут представлены не только традиционные подносы, но и интерпретации тагильских мастеров лаковой росписи, художников, живописцев и даже целых арт-групп.

Работы представителей современного искусства – это новый, неожиданный взгляд на традиционный поднос. Причем это представлено как в художественных стилях, так и в сюжетных композициях.

Экспозиция «Тагильский поднос: традиции и рефлексии» откроется 10 марта в 5 часов вечера.

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