500 сотрудников МЧС будут дежурить в храмах Свердловской области в Пасхальную ночь
7 апреля, 13:25Свободное время
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В Свердловской области в Пасхальную ночь в храмах будут дежурить более 500 сотрудников МЧС.
Силы ГУ МЧС будут находиться в режиме повышенной готовности с 7 по 9 апреля. За безопасностью верующих будут следить более 500 спасателей и будут задействованы 100 единиц спецтехники.
Также со священнослужителями проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проверяют работу систем пожарной сигнализации и наличие огнетушителей либо песка для тушения огня, сообщает «Московский комсомолец».
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