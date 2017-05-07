«Поезда Победы» прибыли на железнодорожную станцию в Екатеринбурге (ФОТО)
7 мая 2017, 09:00Свободное время
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В Екатеринбурге торжественным концертом встретили два агитпоезда «Армия Победы-2017» от Министерства обороны.
Сюжеты: Екатеринбург
Два железнодорожных состава начали движение с западного и восточного направлений и встретились на платформе в Екатеринбурге.
Передвижной выставочный комплекс демонстрирует горожанам образцы техники времен ВОВ, среди которых знаменитый танк Т-34, танк Т-72, гаубицы, пушки, локомотив на угольном топливе и др.
Поезда встретили депутаты, ветераны и жители Екатеринбурга, сообщает ЕТВ.
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Фото: Е1
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