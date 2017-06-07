Конкурс «Молодая семья-2017» стартовал 7 июня в Нижнем Тагиле
7 июня 2017, 07:45Свободное время
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Сегодня в Нижнем Тагиле будет дан официальный старт традиционному конкурсу «Молодая семья-2017». Соответствующее постановление появится на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне администрации под руководством замглавы по соцполитике прошло совещание по организационным вопросам конкурса. Так, было решено, что он пройдет под названием «Хочу петь» и будет исключительно вокальным.
Жюри отберет 15 молодых семей на первом, заочном этапе конкурса. Претенденты попадут в команды к трем наставникам для того, чтобы подготовиться к следующим этапам.
В итоге, в финал попадет шесть тагильских семей, которые выступят на гала-концерте в Городском дворце молодежи.
Подарок для лучшей «Молодой семьи» в этом году - туристическая путевка на сумму сто тысяч рублей, передает пресс-служба мэрии.
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