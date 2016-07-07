В честь Дня семьи, любви и верности возле ТРЦ «Кит» состоится праздник для тагильчан
В Нижнем Тагиле 9 июля АНО «Неравнодушные люди» проведет для жителей города праздничную программу с участием творческих коллективов города, посвященную Дню семьи, любви и верности. Мероприятие начнется в 15:00.
День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. Он установлен по инициативе депутатов Государственной Думы в 2008 году. В 2016 году событие будет отмечаться 9-й раз. В христианстве его называют Днем Петра и Февронии - они считаются покровителями семьи и брака. Мощи супругов находятся в г. Муроме, где и родилась идея отмечать такой праздник по аналогии с западным Днем св. Валентина. В России этот день имеет свои особенности. Это – не просто день влюбленных. Он посвящается традиционным на Руси ценностям: семейному благополучию, взаимоуважению и искренней любви. В этот день принято совершать милосердные дела, проявлять попечение о ближних.
В нашем городе организация «Неравнодушные люди» проведет обширную праздничную программу для взрослых и детей.
Взрослые – семейные пары - примут участие в 4-х номинациях:
- самая молодая семья;
- самая долго живущая семья;
- самая многодетная семья;
- самая многодетная семья с приемными детьми.
Для зарегистрированных семейных пар будет проведена лотерея.
Для регистрации семейных пар в номинациях и лотерее необходимо:
- Предоставить паспорт или свидетельство о браке;
- Заполнить анкету участника на регистрационном столе.
Регистрация продлится с 15:00 до 16:30.
Дети смогут принять участие в различных конкурсах и играх и получить сладкие призы.
Также для детей и взрослых будет организован большой праздничный концерт, в котором прозвучит живая музыка, выступит рэп-группа. В программе праздника примет участие Нижнетагильская федерация УШУ.
© TagilCity.ru