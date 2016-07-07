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В честь Дня семьи, любви и верности возле ТРЦ «Кит» состоится праздник для тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В честь Дня семьи, любви и верности возле ТРЦ «Кит» состоится праздник для тагильчан

7 июля 2016, 19:05Свободное время
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