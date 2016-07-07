В честь Дня семьи, любви и верности возле ТРЦ «Кит» состоится праздник для тагильчан

День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля. Он установлен по инициативе депутатов Государственной Думы в 2008 году. В 2016 году событие будет отмечаться 9-й раз. В христианстве его называют Днем Петра и Февронии - они считаются покровителями семьи и брака. Мощи супругов находятся в г. Муроме, где и родилась идея отмечать такой праздник по аналогии с западным Днем св. Валентина. В России этот день имеет свои особенности. Это – не просто день влюбленных. Он посвящается традиционным на Руси ценностям: семейному благополучию, взаимоуважению и искренней любви. В этот день принято совершать милосердные дела, проявлять попечение о ближних.