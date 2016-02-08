В Нижнем Тагиле свыше 500 человек приняли участие в туристском вечернем походе (ФОТО)

Всем юным участникам похода были выданы фонарики - именно с помощью них ребята и смогли создать особую атмосферу похода под названием «Тагильский светлячок».

Самому младшему любителю походов только-только исполнился 1 годик, а самый мудрый участник события достиг уже 85-летия. Такие разные люди, но общий интерес - история Нижнего Тагила и прогулки по улицам любимого города. Это и здоровый образ жизни (свежий зимний воздух куда лучше посиделок перед мониторами), и интересная информация о городе.

Всех участников прогулки разделили на группы и проинструктировали о правилах безопасности. И 500 любознательных тагильчан отправились по улице Пархоменко до парка на горе Шихан.

В конце похода всех ждала церемония загадывания желаний у памятника Петру и Февронии, горячий чай, краеведческая викторина и призы от «Центра развития туризма города Нижний Тагил».

Кульминацией похода стал красочный фейерверк и завораживающее фаер-шоу в исполнении кудесников огня «Front Free Fire». Фотографии с этого яркого и патриотичного события можно увидеть в соцсети ВКонтакте с хэштегом #ТагильскийСветлячок.

Поход «Тагильский светлячок», 07.02.2016