Нижний Тагил станет частью маршрута Великой Северной экспедиции Витуса Беринга

Нижний Тагил может стать полноправным участником федерального туристического проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Вопрос о включении города в маршрут будет в скором времени решаться на совещании, которое пройдёт в Екатеринбурге.

На данный момент маршрут, по которому некогда прошли участники Первой и Второй Камчатских экспедиций Витус Беринг и Алексей Чириков, включает в себя 2 города федерального значения, 8 республик, 18 областей, 7 краев и 4 автономных округа. Свердловская область официально вошла в маршрут в 2017 году.

По информации Центра развития туризма, доподлинно известно, что в 1734 году в Нижнем Тагиле работал один из участников Великой Северной академии Иоганн Георг Гмелин. Это даёт повод рассматривать Нижний Тагил в качестве кандидата на включение в основную нить маршрута наравне с такими городами, как Екатеринбург, Верхотурье, Ирбит, Верхняя и Нижняя Салда, Верхняя и Нижняя Синячиха, Туринск, Камышлов и Каменск-Уральский.

Великая Северная экспедиция - ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти 18 века. Проводилась семью самостоятельными отрядами, экспедиции которых состоялись в 1733-1743 годах.