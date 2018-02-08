Творческие коллективы Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса (ФОТО)

Со 2 по 4 февраля в Нижнем Тагиле прошёл ХХХII Международный конкурс «Кит». Участники демонстрировали свои способности в хореографии, вокале, инструментальном жанре, декоративно-прикладном творчестве, киноискусстве, художественном слове.

Городские творческие коллективы выступили на высоком профессиональном уровне и стали лауреатами по многим направлениям. В номинации «Театр» воспитанники музыкального театра «РМИД» были награждены Дипломом II степени, а педагоги и руководитель творческого объединения получили специальные дипломы и медали в номинациях «За создание дружного творческого коллектива» и «За понимание детской души».

Фото: Пресс-служба ГДДЮТ

Участники фольклорного ансамбля «Звонцы» завоевали два Диплома I степени, а игровая песня «Сидит Дрема» была выбрана для исполнения на гала-концерте. Не остались в стороне и объединения «Арт-текстилька» и «Юная рукодельница». Работы юных нижнетагильских модельеров были высоко оценены жюри и удостоились Диплома I степени. Работы руководителя творческого объединения декоративно-прикладного искусства под названием мопс «Шмупсик» и «Символ Нового года – Бассет-хаунд» стали лауреатами I степени.

В Международном конкурсе «Кит» приняли участие 500 человек. Нижний Тагил впервые принимал творческий конкурс подобного уровня на своей территории, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.