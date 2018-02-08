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Творческие коллективы Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Творческие коллективы Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса (ФОТО)

8 февраля, 23:45Свободное время
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