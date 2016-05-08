Дети сотрудников одной из колоний Нижнего Тагила побывали в гостях у ОМОН (ФОТО)

Во время организованной экскурсии дети узнали об истории ОМОНа Нижнего Тагила, его традициях и подвигах его бойцов. Затем дети посетили мемориал бойцам ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Школьникам показали специальную технику ОМОНа, в том числе бронеавтомобиль «Тигр». Каждый желающий смог посидеть в водительском кресле и сфотографироваться на память.

В конце экскурсии гостям показали оружие и позволили примерить обмундирование ОМОНа. В том числе бронежилет и каску, суммарный вес которых составляет более 16 килограмм.

ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что детям понравилась экскурсия и они хотели бы её повторения в будущем.

ФОТО: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

TagilCity.ru напоминает о том, что ранее в гостях у ОМОНа Нижнего Тагила побывали воспитанники военно-патриотического клуба «Ратник».