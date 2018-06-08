Площадка «Мир без опасности» работала в Нижнем Тагиле в День защиты детей (ФОТО)

В подготовке площадки участвовали представители разных оперативных служб города.

Спасатели и специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил» провели для детей урок по основам безопасной жизнедеятельности.

Поисково-спасательная служба продемонстрировала свой спецавтомобиль, а гости праздника могли примерить каску спасателя и подержать в руках оборудование для пожаротушения.

Ребята, поучаствовавшие в конкурсе, получили призы, памятки и хорошее настроение, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».