Площадка «Мир без опасности» работала в Нижнем Тагиле в День защиты детей (ФОТО)
8 июня, 13:25Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июня 2018 года, в День защиты детей, в парке имени А. П. Бондина была организована площадка «Мир без опасности».
Сюжеты: Нижний Тагил
В подготовке площадки участвовали представители разных оперативных служб города.
Спасатели и специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил» провели для детей урок по основам безопасной жизнедеятельности.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Поисково-спасательная служба продемонстрировала свой спецавтомобиль, а гости праздника могли примерить каску спасателя и подержать в руках оборудование для пожаротушения.
Ребята, поучаствовавшие в конкурсе, получили призы, памятки и хорошее настроение, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей