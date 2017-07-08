Стас Пьеха выступит на Дне города в Екатеринбурге
8 июля 2017, 09:00Свободное время
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19 августа в Екатеринбурге в честь Дня города выступит Стас Пьеха. Выпускник проекта «Фабрика звезд-4» станет главной приглашенной звездой, сообщили в администрации города.
Сюжеты: Екатеринбург
Именно Стас Пьеха завершит гала-концерт в праздничный день. Однако он станет не единственной звездой, которая выступит в городе 19 августа, пишет E1.ru. Сейчас ведутся переговоры с ещё несколькими исполнителями.
Празднование Дня города в столице Урала обойдется на 3 миллиона дороже, чем в 2016. На мероприятие было выделено 27 миллионов рублей.
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