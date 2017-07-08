Выставка о первых садоводах Нижнего Тагила открылась в городской библиотеке (ФОТО)

Интересно, что основоположник уральской живописи Исаак Худояров сам был садоводом и выращивал виды редких растений.Главным пионером тагильского садоводства называют Никиту Демидова. Пытаясь скрасить годы после смерти жены, он разбил у своего дома сад.

Тогда-то старшие братья и посоветовали ему разбить при своём доме сад. Прокофий отправил на Нижнетагильский завод более сотни саженцев розовых кустов, а Григорий – саженцы яблонь, груш и «поречи» – красной смородины. Позже этот сад называли «Никитушкин», затем – «Господский». Теперь мы знаем его как городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина