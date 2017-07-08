Выставка о первых садоводах Нижнего Тагила открылась в городской библиотеке (ФОТО)
В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила работает выставка, посвященная первым садоводам города. Она носит соответствующее название – «Пионеры тагильского садоводства».
Экспозицию украшают подносы и другие расписные произведения искусства руки Светланы Контур.
Интересно, что основоположник уральской живописи Исаак Худояров сам был садоводом и выращивал виды редких растений.Главным пионером тагильского садоводства называют Никиту Демидова. Пытаясь скрасить годы после смерти жены, он разбил у своего дома сад.
Тогда-то старшие братья и посоветовали ему разбить при своём доме сад. Прокофий отправил на Нижнетагильский завод более сотни саженцев розовых кустов, а Григорий – саженцы яблонь, груш и «поречи» – красной смородины. Позже этот сад называли «Никитушкин», затем – «Господский». Теперь мы знаем его как городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина
Выставка будет работать до конца июля. Вход для горожан свободный.
Фото: Центральная городская библиотека
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