Екатеринбурженка вошла в топ-10 конкурса Miss Maxim-2019
Сегодня, 12:31Свободное времяФото: Maxim/Sean Archer
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Жительница Екатеринбурга 32-летняя Екатерина Пильник попала в топ-10 самых сексуальных девушек в рамках конкурса Miss Maxim-2019, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка рассказала, что узнала о конкурсе от своей знакомой — фотографа Анны Шуваловой. Сначала екатеринбурженка отправила заявку, потом попала в топ-100, а затем — в топ-10.
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Теперь свердловчанка борется за шанс попасть на обложку издания.
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