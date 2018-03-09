Уральские дайверы из глубины затопленного карьера поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

Погода в этот день была солнечная, и надпись на видео получилось разборчивой и яркой, пишет «Е1» .

Мы сначала выпилили большую майну, вокруг неё начертили круги, а от майны — лучи. Лучи сходились как раз у майны, и под водой всегда можно по этому рисунку найти выход, если по какой-то причине потерялся трос. После этого убрали снег со льда и получилась надпись рассказал инструктор дайвинг-центра Александр Горовец.