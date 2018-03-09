Выставка советских плакатов «Все на выборы!» открылась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На экспозиции, представленной в тагильском музее «Горнозаводской Урал», можно увидеть 20 лучших предвыборных плакатов 1930-1970 годов. Они позволяют вспомнить историю и узнать, как люди в те годы готовились к выборам. Так, рабочие на одном из плакатов обещают «развернуть широкое соревнование за качество» и «увеличить производственные показатели» в честь предстоящих выборов.

На советских плакатах можно увидеть людей разных возрастов и национальностей. На одном из плакатов нарисованы сани, в которых интеллигенция, рабочие, молодые девушки и пожилые люди вместе направляются на выборы.

Кроме плакатов, на выставке представлены обращения президента Ельцина к народу, избирательные бюллетени по выборам 1991 года, листовки и советские открытки, которые призывали сходить на выборы. Также здесь есть необычное панно из ткани с вышивкой, сделанное вручную.