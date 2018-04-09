Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге прошел под звуки волынок и барабанов (ФОТО)
9 апреля, 11:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 тыс. участников Пасхального крестного хода прошли 8 апреля по улицам Екатеринбурга под звуки волынок и барабанов.
Сюжеты: Екатеринбург
В этом году на мероприятие пригласили 60 скаутов из Палестины, которые играли на волынках и барабанах во время шествия.
Всего крестный ход собрал 5 тыс. человек, из них 1 тыс. – дети. Их одели в красные куртки с православной символикой.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, сообщает Ura.ru.
Накануне Пасхи спекулянты продавали билеты на праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Фото: Ura.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей