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Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге прошел под звуки волынок и барабанов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге прошел под звуки волынок и барабанов (ФОТО)

9 апреля, 11:05Свободное время
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