Паровоз времен Великой Отечественной войны приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)
9 мая, 08:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Действующий санитарный поезд времен Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы прибыл на перрон вокзала в Нижнем Тагиле. Все желающие получили возможность побывать в передвижном военно-медицинском госпитале.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 мая на перрон железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле прибыл действующий санитарный поезд. Его приезд приурочен к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В военные годы состав курсировал на Ленинградском фронте и совершил 40 рейсов, в которых были перевезены 20 тыс. раненых солдат Красной армии.
Любой желающий мог побывать в операционной санитарного поезда, кабине машиниста и узнать об истории и ратном пути состава, сообщают «Все новости». После Нижнего Тагила поезд отправится в Тюмень, Каменск-Уральский и Екатеринбург.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Все новости»
Видео: «Все новости»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей