Паровоз времен Великой Отечественной войны приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)

8 мая на перрон железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле прибыл действующий санитарный поезд. Его приезд приурочен к 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В военные годы состав курсировал на Ленинградском фронте и совершил 40 рейсов, в которых были перевезены 20 тыс. раненых солдат Красной армии.

Любой желающий мог побывать в операционной санитарного поезда, кабине машиниста и узнать об истории и ратном пути состава, сообщают «Все новости». После Нижнего Тагила поезд отправится в Тюмень, Каменск-Уральский и Екатеринбург.

Фото: «Все новости»

Видео: «Все новости»