Компания Wowgranola использует уникальные рецепты в создании шоколадной продукции

К сожалению, далеко не все продукты на полках в привычных для всех магазинах используют данный подход, а потому часто в составе можно встретить сахар, крайне вредный для организма человека, различные консерванты, красители и ароматизаторы.

Компания Wowgranola соблюдает правило, которое гласит, что продукты должны быть не просто вкусными, но и полезными. Именно поэтому компания создаёт новые, уникальные линейки продуктов, в состав которых входят натуральные ингредиенты: активированные орехи, семена и ядра, сушеная белая шелковица, заменяющая сахар, сушеные ягоды и фрукты, полезные растительные масла и органические эфирные масла, придающие вкус и аромат.

Компания уже создала:

Ореховую гранолу, которую можно употреблять на завтрак, обед или перекус. Она богата белком и способна на долгое время подарить чувство насыщения, не вызывая удручающей тяжести в животе.

Натуральный шоколад без сахара, который можно есть людям, страдающим диабетом. Белая шелковица, заменяющая привычный для многих сахар, не вызывает резкого скачка сахара в крови, но придаёт продукту сладковатый вкус. Он очень похож на сахар, но при этом не обладает негативным воздействием на организм.

Шоколадные конфеты. Их начинка – активированные орехи и семена, безумно мягкая и нежная, а сверху сладости покрыты органическим горьким шоколадом. Они 100% понравятся всем любителям сладкого!

Орехи в шоколаде. Сочетание хрустящего орешка и тающего во рту шоколада создают приятную текстуру, которой будет приятно насладиться за чашечкой горячего травяного чая.

Активированные орехи, семечки и ядра. Их можно применять в приготовлении блюд или же употреблять в пищу как отдельный продукт. Идеально подходят для быстрого перекуса на работе, в школе или в путешествии.

Сушеные ягоды. Как правило, используются для добавления в готовые блюда или для создания полезных десертов, но некоторые любят их есть вместо сладостей на завтрак или во время перекуса.

Для того, чтобы вы могли попробовать сразу несколько продуктов от компании и познакомиться с ней поближе, компания составила наборы из самых популярных позиций. Заказав такой набор, вы сможете по достоинству оценить все старания специалистов, разрабатывающих уникальные рецепты для готовой полезной продукции и выбрать самые вкусные для вас варианты.

Купить шоколад Wowgranola или другую продукцию можно на официальном сайте компании. Заботьтесь о своём здоровье вместе с Wowgranola!