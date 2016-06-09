В Нижнем Тагиле начался прием заявок в лагеря на третью смену

Прием документов будет осуществляться с сегодняшнего дня по 13 июня (до 20:00 часов), сообщает пресс-служба администрации города. Подать заявления можно через МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также на портале образовательных услуг.

Тагильчанам, желающим отправить ребят на отдых, необходимо подготовить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении ребенка, заявление, документы, подтверждающие право на получение бесплатной путевки, медицинскую справку, а также копии всех вышеперечисленных документов.

Подробная информация находится на сайте управления образования Нижнего Тагила. Там тагильчане смогут детально узнать о сроках приема заявлений и выдачи путевок, учреждениях, принимающих ребят в летний период, и документах, требующихся для оформления путевки.

Напомним, TagilCity.ru ранее сообщал о том, что во всех лагерях Свердловской области усилен контроль над объектами отдыха со стороны полиции. Кроме того, тагильчане могут сообщать о любых недочетах в организации детского отдыха по телефонам ГУ МВД области: +7(343)358-70-71, 358-71-61.