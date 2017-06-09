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«Покорители книжных вершин»: в библиотеках Нижнего Тагила презентовали летнюю программу чтения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Покорители книжных вершин»: в библиотеках Нижнего Тагила презентовали летнюю программу чтения (ФОТО)

9 июня 2017, 09:45Свободное время
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