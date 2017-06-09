«Покорители книжных вершин»: в библиотеках Нижнего Тагила презентовали летнюю программу чтения (ФОТО)

На мероприятие пришли нижнетагильские школьники , их встретили герои сказок: Василиса Премудрая и Баба Яга. Ребята разгадывали ребусы и проходили различные испытания.

Ребятам рассказали о том, какие интересные книги они могут прочитать во время каникул.