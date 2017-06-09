«Покорители книжных вершин»: в библиотеках Нижнего Тагила презентовали летнюю программу чтения (ФОТО)
9 июня 2017, 09:45Свободное время
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В Нижнем Тагиле в библиотеке №5 состоялась презентация программы чтения для школьников на лето. В этом году она носит название «Покорители книжных вершин».
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятие пришли нижнетагильские школьники, их встретили герои сказок: Василиса Премудрая и Баба Яга. Ребята разгадывали ребусы и проходили различные испытания.
Ребятам рассказали о том, какие интересные книги они могут прочитать во время каникул.
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