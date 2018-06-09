Тагильчане смогут принять участие в выборе эскиза въездного знака (ВИДЕО)
9 июня, 23:05Свободное время
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В администрации Нижнего Тагила обсудили пять эскизов знака, который планируется установить на въезде в город.
Сюжеты: Нижний Тагил
Свои эскизы предложили авторы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Москвы. Однако ни один из предложенных вариантов не удовлетворил специалистов.
По словам заместителя главы администрации города по соцполитике Валерия Сурова, во въездном знаке должно быть отражено имя города, чтобы люди, глядя на него, понимали, что речь идет о Нижнем Тагиле, а не о другом городе России.
Тагильчане могут принять участие в обсуждении – эскизы разместят на официальном сайте города. Окончательное решение специалисты примут 10 июля, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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