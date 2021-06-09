160 кубометров льда зальют для шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи

После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов. Зрители обратились с просьбой показать спектакль в их регионах. Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны в этом году. Поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку на льду.поясняет о месте проведения шоу автор проекта и исполнительница главной роли Татьяна Навка.