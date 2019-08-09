Вагонка начала отмечать день рождения Нижнего Тагила
Праздничные мероприятия, посвящённые 297-летию города прошли 9 августа на Вагонке. Жители района собрались на бульваре Дзержинского, где их ожидали развлекательная программа и выступление творческих коллективов города.
Праздничное мероприятие началось в 17:00. Для юных тагильчан прошла игровая программа с призами, работали аттракционы и аквагрим. В это же время состоялся мастер-класс «Открытка родному городу».
Для взрослых гостей в 18:00 стартовала концертная программа с участием творческих коллективов ДК имени Окунева. Также жителей района с Днём города поздравила кавер-группа FreeDance, в состав которой входит финалист международного вокального конкурса TOP-music Сергей Волков.
Всё очень круто! Отличный звук, хорошие песни. Очень понравились балерины, которые выступали на сценеподелился своими впечатлениями с TagilCity.ru тагильчанин по имени Антон.
Порядок и безопасность жителей города во время концертов обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
В 21:30 начнётся музыкальная программа для молодёжи, дискотека с участием студии «Мармелад» стартует в 22:30. Завершится праздник фейерверком.