Обзор смарфтона Redmi 7A: доступно – не значит плохо

Возможно, со многими недорогими моделями дело обстоит именно так, но это точно не касается Xiaomi Redmi 7A. Более подробно – в нашей обзорной статье.

Дизайн, эргономика

Корпус Redmi 7A изготовлен из прочного поликарбоната, который не скрипит и не прогибается при надавливании. Конструкция модели прочная, все детали идеально подогнаны. Чтобы сохранить целостность корпуса, рекомендуется с первых дней использования поместить его в специальный чехол.

Лицевая панель смартфона черная, без дополнительных вставок. Вырез заменяет верхняя рамка, на которой располагаются фронтальная камера, датчик освещенности разговорный динамик. Хотя боковые рамки не слишком тонкие, дисплей соответствует современным особенностям дизайна: он вытянутый, а соотношение сторон составляет 18:9. Размеры Redmi 7A позволяют с удобством пользоваться смартфоном одной рукой.

Фото: https://www.mi.com/ru/redmi-7a

Диагональ экрана у этой модели составляет 5,45 дюйма, поэтому смартфон компактнее моделей с экранами размером 5,5 дюймов и соотношением сторон 16,9. Защитное стекло обеспечит целостность экрана и эстетичный внешний вид. Задняя панель модели может быть черной и синей. На ней располагается только камера со вспышкой.

В Redmi 7A не предусмотрен сканер отпечатков пальцев, но функцию разблокировки по лицу никто не отменял. Владельцам не стоит возлагать слишком большие надежды на нее, если есть необходимость в качественной защите личной информации: за разблокировку отвечает не специальный датчик, а стандартная камера с разрешением 5 Мп.

Внешне представленная модель напоминает смартфон-предшественник Redmi 6A, но только спереди. Задняя панель отличается вертикальным расположением модуля камеры, отсутствием молдингов и прорезей для динамика. Последние расположены в нижней части аппарата, рядом с микрофоном. Аудиоразъем 3,5 мм для аксессуаров находится на верхней грани. В модели не предусмотрен ИК-порт для дистанционного управления бытовой техникой, как и NFC.

Еще одно отличие дизайна Redmi 7A – отсутствие логотипа компании в виде букв «MI». Так как Redmi стала самостоятельным брендом, на смартфоне представлено именно это название.

Дисплей

Диагональ дисплея представленной модели делает удобной работу с большинством контента: серфинг в интернете, просмотр видео, игры. На дисплее нет выреза, что пришлось по душе многим пользователям.

Тип матрицы — IPS, разрешение 1440 х 720 точек. Этого достаточно для того, чтобы на изображении не выделялись отдельные пиксели. Яркость, углы обзора, цветопередача – все это на уровне.

Производительность, автономность

В модели Redmi 7A встроен процессор Qualcomm Snapdragon 400-ой серии. Смартфон имеет 8 ядер, что позволило ему получить почти 80 000 очков в синтетическом тесте AnTuTu.

Базовая версия представленного смартфона имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Это не слишком много, поэтому тем, кто нуждается в большем объеме, стоит сразу обратить внимание на версию с 3 Гб «оперативы» и 32 Гб встроенной памяти. В сумме с картой microSD общий объем памяти составит около 300 Гб. Кстати, слот для microSD в Redmi 7A предусмотрен отдельным.

Производительность этого бюджетного смартфона достаточно высокая, так как аппарат без проблем работает с популярными приложениями. Конечно, для слишком тяжелых 3D-игр он не подойдет, но менее требовательные «потянет» легко.

Аккумулятор представленной модели достаточно емкий, на 4000 мАч.

Возможности фотокамеры

У Redmi 7A – фотомодуль с 13 Мп, LED-вспышкой, автофокусом и функцией записи видео. При хорошем освещении камера делает хорошие снимки. В темноте качество фотосъемки ухудшается.

Представленная модель делает неплохие фото для публикации в социальных сетях без претензии на высокую художественность.

Фронтальный фотомодуль имеет 5 Мп датчик, который не только делает селфи и поддерживает функцию общения в видеочатах, но и обеспечивает распознавание лица владельца.

Выводы

Базовый вариант смартфона стоит около 70 евро. Это довольно выгодный вариант: аппарат имеет приятный современный дизайн, достаточную производительность, неплохую камеру. Сборка и функции делают модель Redmi 7A добротным доступным вариантом смартфона, но ни в коем случае не дешевкой.