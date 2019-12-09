Фильмы и мультфильмы про Деда Мороза

Дед Мороз и лето

В разгар новогодней суеты Дедушка Мороз отправляется к детям с мешком подарков и совершенно случайно узнает, что на свете бывает лето. Но что это, как оно выглядит, Дед Мороз не знает. Теперь постоянно его преследуют мысли о загадочном лете, ему снятся ужасные сны. В конце концов Дед Мороз решает отправиться в город и увидеть лето своими глазами. На жаре Дедушке становится плохо, но находчивые дети угощают его мороженым и показывают красоту летнего дня. А любимая песенка «Вот оно какое, наше лето…» из мультфильма обязательно подарит отличное настроение.

Морозко

Жили были старик со старухой. Дочь старика Настенька – красивая и трудолюбивая девушка, а дочь старухи Марфушенька – капризная и ленивая. Однажды Настенька встречает красавца-молодца Ивана, который поплатился за свою самовлюбленность и грубость. Старичок-боровичок превратил его лицо в медвежью морду, и только добрые дела Ивана смогут вернуть ему прежний облик. А старуха ищет жениха для своей любимицы Марфушеньки-душеньки. Только вот выбирает жених труженицу Настеньку. Со злости старуха заставляет мужа увезти падчерицу в холодный лес, где и знакомится Настенька с Морозко.

Видео Видео: ivi

Снеговик-почтовик

Новый год не будет праздником без ёлки, поэтому дети решают написать письмо Деду Морозу с просьбой подарить им пушистую красавицу. А честь отнести это письмо выпадает Снеговику, которого слепили дети. По волшебству Снеговик оживает и вместе со щенком Дружком отправляется в сложное и опасное путешествие, чтобы найти Деда Мороза и выполнить просьбу ребят. Друзья попадают в волшебный лес, где встречаются с лесными жителями, которые хотят отнять у доброго Снеговика письмо. Однако Снеговику помогает Медведь, и веселый почтовик добирается до Деда Мороза…

Дед Мороз и Серый волк

Лесные жители очень ждут новогодние подарки, и именно в это время Серый волк и Ворона решили напасть на зайчат и украсть их. Ворона отвлекает Дедушку Мороза, а коварный Волк переодевается в его костюм и направляется к зайчатам. Детишки не узнают Волка и радуются появлению Дедушки, бегут к мешку с подарками и оказываются в плену у Волка. Только маленькая девочка спряталась и спаслась. Когда Дед Мороз узнает о проделках Волка и Вороны, он объявляет тревогу и вместе со своими помощниками и зайцами отправляется на поиски маленьких зайчат.