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Ролик «Башня смерти» от сторонников сноса телебашни в Екатеринбурге появился в сети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ролик «Башня смерти» от сторонников сноса телебашни в Екатеринбурге появился в сети

10 февраля, 12:30Свободное время
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