Ролик «Башня смерти» от сторонников сноса телебашни в Екатеринбурге появился в сети

Противники недостроенной башни в центре Екатеринбурга продолжают продвигать в сети идею об ее сносе. Они сняли 4-минутный ролик, где рассказывается о жертвах, которые травмировались и погибали, пытаясь забраться на 200-метровый объект.

Создатели видео сообщают жителям Екатеринбурга о том, что башня унесла уже около 50 жизней свердловчан. Большинство из них подростки, которые пытались покорить недостроенный «символ города». Аудиоряд в ролике сопровождается фотографиями окровавленных тел и оторванных конечностей.

Пользователи соцсетей, которые начали активно обсуждать ролик, уверены, что его создателем является компания, которая должна заняться сносом телебашни. При этом в пресс-службе организации факт причастности к этому видео отрицают.

А защитники телебашни в свою очередь ссылаются на следственный комитет, согласно данным которого по вине недостроя погибли 15 человек, а последний случай был зафиксирован более 10 лет назад, пишет JustMedia. Напомним, ранее в защиту от сноса на недостроенной телебашне появилась бегущая строка, где свердловчане назвали ее «символом города».