«Мы можем делать не только грозную технику»: на УВЗ прошла выставка талантов (ФОТО)

Свои работы выставили 45 мастеров прикладного и изобразительного искусства. Всего на площадке расположилось более 150 экспонатов. Подобные мероприятия весьма популярны среди заводчан, отмечают в пресс-службе УВЗ.

Спектр материалов, используемых мастерами, широк. Это и полимерная глина, и шерсть, и береста, и бумага, и дерево. Надо сказать, многие талантливые творцы, которые приняли участие в выставке, не имеют специального диплома. Это доказывает, что уровень самодеятельного искусства тагильчан достаточно высок.

Фото пресс-службы УВЗ

На прошедшем открытии гости не уставали делиться впечатлениями от увиденного. Каждый находил фаворитов: симпатичная кукла-тильда, носки с паровозом Черепановых и фразой «Тагил – город мастеров», панно с пейзажем Абхазии, сшитое из лоскутов, поезд и машина из алюминиевых банок, картины в технике валяния, роспись по бересте и многое другое.

Евгений Лутохин, председатель профсоюза УВЗ, также присутствовал на выставке. Взяв в руки вязаный танк, он сказал:

Такие выставки показывают многогранность наших работников, доказывают, что мы можем делать не только грозную технику, железнодорожные составы: вагоны и цистерны. Мы можем творить такую красоту. Находясь на выставке каждое изделие неповторимо и талантливо. Они излучают теплоту людей, которые работали над ними.