В Екатеринбурге прошло соревнование альпинистов "Ледовый штурм": спортсмены покоряли ледовый городок
В Екатеринбурге сегодня соревновались альпинисты - любители и профессионалы. В рамках ежегодных соревнований под названием "Ледовый штурм" спортсмены на скорость поднимались на ледяную стену и колонну высотой 12 метров.
Отборочные соревнования проходят вокруг ледового ограждения новогодней елки. Вдоль него на время нужно пройти 25 метров. Причем в "Ледовом штурме" задействована лишь одна сторона ограждения, чтобы полностью не разрушать его, ведь ледовый городок будет работать до 24 января.
Павел Иванов, участник фестиваля "Ледовый штурм":
Проблема в том, что лед очень хрупкий и ломается все время под ногами. То есть основаное внимание нужно уделять - как стоят ноги. Руками-то держатся все, то есть инструмент хороший, держит хорошо. А ноги стоят не очень хорошо, потому что внимания на них не обращают.
Всего в соревнованиях принимают участие порядка 60 человек из Свердловской и Тюменской областей. В ледолазании приняли участие и действующие чемпионы России по альпинизму. Для профессионалов построили 12-метровую ледовую стену, а также разработали трассу "на трудность". Она включает в себя сверхсложные подвесные элементы из дерева и залитого льда. Подниматься по такой комбинированной трассе под силу только опытным альпинистам.
Организаторы говорят, что благодаря ежегодному "Ледовому штурму" в центре города интерес к ледоолазанию растет. Все больше детей записываются в секцию. Профессиональные спортсмены надеются, что со временем этот вид спорта может стать олимпийским.
В рамках фестиваля "Ледовый штурм" в Екатеринбурге из акватории городского пруда сегодня стартовала экспедиция на снегоходах к Северному Ледовитому океану. Несколько энтузиастов, которые готовились к этой поездке три года, преодолеют расстояние около трех тысяч километров и финишируют в апреле в Ямало-Ненецком автономном округе, на побережье Баренцева моря.