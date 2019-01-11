Покоривший Эльбрус кот-тагильчанин стал героем фильма

Короткометражный фильм «Путешествия» сняла одна из студий в Екатеринбурге. Фильм рассказывает о том, как молодой человек Андрей подбирает на улице кота, но он не может забрать его домой, потому что собирается ехать на Эльбрус.

Сначала молодой человек пытается отдать кота кому-то из прохожих, затем везет в ветеринарную клинику, потом на передержку, но в конце концов решает взять животное с собой.

Короткометражка претендует на награду фестиваля «SmartFilm» и находится в лидерах голосования.

Видео Видео: Школа Кино BIG BAG SCHOOL/vk.com/bigbagschool