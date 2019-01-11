Покоривший Эльбрус кот-тагильчанин стал героем фильма
Кот Граф из Нижнего Тагила стал прототипом главного героя короткометражки, которую сняли о путешествии животного и его хозяина на Эльбрус.
Короткометражный фильм «Путешествия» сняла одна из студий в Екатеринбурге. Фильм рассказывает о том, как молодой человек Андрей подбирает на улице кота, но он не может забрать его домой, потому что собирается ехать на Эльбрус.
Сначала молодой человек пытается отдать кота кому-то из прохожих, затем везет в ветеринарную клинику, потом на передержку, но в конце концов решает взять животное с собой.
Короткометражка претендует на награду фестиваля «SmartFilm» и находится в лидерах голосования.
Кот-тагильчанин стал известен несколько лет назад. Помимо путешествия на Эльбрус, он вместе с хозяином ездил на Байкал, в Крым и был героем программы «Главный котик страны» на Первом канале, пишет ИА «Все новости».
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