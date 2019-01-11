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Покоривший Эльбрус кот-тагильчанин стал героем фильма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Покоривший Эльбрус кот-тагильчанин стал героем фильма

Сегодня, 10:18Свободное времяФото: Андрей Останин/vk.com/id5462809
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