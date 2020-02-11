Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

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Жителей России в феврале и марте ждут две короткие рабочие недели.
В связи с тем, что праздничный день — 23 февраля — выпадает на воскресенье, выходной день переносится на 24 число — понедельник. Таким образом, получается сокращенная рабочая неделя — с 25 по 28 февраля.
Еще одна короткая неделя ожидается в связи с переносом выходного дня в марте. Международный женский день выпадает на воскресенье, россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта, а рабочая неделя будет состоять из четырех дней — с 10 по 13 марта.
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