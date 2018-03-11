Морозы в -20 °C ожидаются в Нижнем Тагиле в начале предстоящей недели
11 марта, 13:35Свободное время
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Начало предстоящей недели в Нижнем Тагиле будет морозным.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на понедельник, 12 марта, будет холодно: -18 – -20 °C, а в горах и низинах до -28 °C, днем -4 – -6 градусов. Осадков не ожидается. Западный ветер 2-7 м/с.
По данным Уральского Гидрометцентра, с 12 на 13 марта ночью потеплеет до -15 – -17 °C. Днем 13 марта воздух прогреется до -4 – -6 °C, будет переменная облачность, выпадение осадков не ожидается. Скорость ветра – 4-9 метров в секунду.
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