Бесплатная пицца от ресторана «Перчини»

Ресторан итальянской кухни «Перчини» в городе Тюмени предлагает для туристов, для командированных по служебным делам компаний сотрудников и просто для гостей города воспользоваться специальным предложением. При оформлении заказа на сумму от 1300 рублей изумительно вкусная и ароматная пицца «Пепперони» предлагается в подарок.

Чтобы получить бесплатное лакомство, покупку нужно сделать на сайте или в официальном приложении. В заявке есть специальная кнопка «Получить подарок», которую необходимо нажать. И тогда курьер привезет акционную пиццу с доставкой по Тюмени.

Известное заведение радует своих клиентов большим ассортиментом вкусных блюд. Для удобства выбора на сайте размещены подробные описания и красочные фотографии. В меню представлены:

вкусная пицца на тонком тесте – повара используют рекомендации неаполитанских пиццайоло: при готовке должен использоваться только сыр «моцарелла» и особые сорта помидоров, а также свои фирменные секреты;

ароматная лазанья, в нашем понимании – это специальные макароны с сочной пастой – а для тех, кто устал от классического рецепта, есть возможность попробовать оригинальное лакомство с цыпленком; приготовление лазаньи требует времени, терпенья и хорошего настроения, а у поваров «Перчини» все это есть;

традиционная и авторская паста – на выбор доступны не только самые разнообразные начинки, но и вид макарон;

средиземноморские супы – «Иль Густо», «Аль Помадоро», «Минестроне» и многие другие овощные и мясные вариации;

изысканные салаты с лучшими сезонными овощами и легкие закуски;

лучшие десерты – «Мьеле», чизкейк, бисквиты с разными начинками и многое другое.

При заказе итальянской еды по Тюмени с бесплатной доставкой клиенты получают не только вкусные и полезные блюда, но и возможность сэкономить. Так, при покупке на 1000 рублей предлагается натуральный морс бесплатно.

Гости города, у которых есть время попасть в ресторан, при самовывозе получают 10% скидку. Именинникам дарят небольшой набор сладостей – ассорти из всемирно известных макарон. Причем данные предложения суммируются с другими акциями.

Тюменская доставка работает каждый день. С понедельника по четверг и по воскресеньям заказы принимаются с 10:00 до 22:00. В пятницу и субботу менеджеры работают на час дольше – до 23:00.

Контактная информация:

Служба доставки Перчини, г. Тюмень

Телефон доставки: 8-800-2345-008

ООО «Кухня72»

ОГРН: 1157232006887

ИНН: 7203334160