Восемь авторских проектов в сфере культуры и искусства были удостоены премий губернатора Свердловской области

В 2017 году награды были присуждены за восемь авторских проектов. Среди них - документальный фильм-эпопея кинокомпании «СНЕГА» «Равная величайшим битвам», серия картин «Бесконечность Вселенной в виде маленькой черной точки, или Квадратура круга» Сергея Григорьева, спектакль «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, двухтомный документальный эпос Дмитрия Карасюка о свердловском роке.

В руководстве региона отметили, что в Свердловской области поддержка сферы культуры является приоритетной задачей. А работы, которые были отмечены наградами, помогают формировать в области культурную среду и укреплять репутацию края.

Премии губернатора вручаются деятелям литературы и искусства с 1996 года. Награду получают коллективы, состоящие максимум из пяти человек. Размер премии - 200 тысяч рублей, передает ОТВ.