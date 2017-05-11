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Восемь авторских проектов в сфере культуры и искусства были удостоены премий губернатора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Восемь авторских проектов в сфере культуры и искусства были удостоены премий губернатора Свердловской области

11 мая 2017, 07:30Свободное время
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