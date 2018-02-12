Экспозиция нижнетагильского музея-заповедника открылась в Казани (ФОТО)

В совместном проекте приняли участие Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Экспонаты, демонстрирующие на выставке развитие технологий на демидовских заводах начиная с 18 века, были направлены в Татарстан из фондов Нижнетагильского музея-заповедника.

В выставочных залах посетители увидят пушки XVIII века, чертежи заводского оборудования и макеты доменных печей, образцы минералов, медной руды и магнитного железняка. Экспонаты наглядно покажут качество металла, производимого на демидовских предприятиях.

В центре выставки будет размещена рудная горка 1728 года вместе с 38 образцами рудных месторождений, которыми владел Акинфий Демидов.

Посетители смогут проследить, какими экономическими связями были объединены Средний Урал и Поволжье, Нижний Тагил и Казань для выполнения общей задачи — обеспечения военной и индустриальной мощи России.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» сообщает, что экспозиция проработает в «Казанском кремле» до 20 мая 2018 года, после этого экспонаты из фондов музея-заповедника вернутся в Нижний Тагил.

Фото предоставлены Нижнетагильским музеем-заповедником «Горнозаводской Урал»