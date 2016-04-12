Администрация Нижнего Тагила заняла 4-е место в рейтинге по открытым данным

В исследовании приняли участие 166 сайтов администраций российских городов. Специалисты проверяли, соблюдают ли муниципалитеты требования к оформлению своих сайтов, публикуют ли открытые данные, а также принимают ли правовые акты в сфере ОД [открытые данные - прим.ред.].

По итогам аудита, администрация Нижнего Тагила заняла 4-е место в рейтинге. Открытость данных города составила почти 88%. Возглавили список администрации Тулы и Новомосковского городского округа.

Кстати, столица Свердловской области заняла 48-е место. Открытость администрации Екатеринбурга составляет почти 40%.

Кроме того, Нижний Тагил занял второе место в всероссийском рейтинге по муниципальной открытости. Эти исследования также проводил инфометр.