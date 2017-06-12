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Полторы тысячи екатеринбуржцев хором исполнили гимн страны в День России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полторы тысячи екатеринбуржцев хором исполнили гимн страны в День России

12 июня 2017, 22:30Свободное время
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