Полторы тысячи екатеринбуржцев хором исполнили гимн страны в День России
12 июня 2017, 22:30Свободное время
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В столице Урала, как и в других городах страны, прошло празднование Дня России. Екатеринбуржцы вышли на улицы города, чтобы хором исполнить гимн Российский Федерации.
Сюжеты: Екатеринбург
Это уже стало традицией для Екатеринбурга встречать День России хоровым пением. Акция носит название «Хором славим Россию и город». В этом году в ней приняли участие полторы тысячи человек.
Запевалами стали певцы самых разных коллективов – народных, детских, ветеранских и любительских. Помогали профессионалам все желающие горожане, передает Комсомольская правда-Урал.
Текст с песнями и гимном раздавали волонтеры. Поэтому спеть хором смогли все. Сообщается, что пение было слышно далеко за пределами Исторического сквера.
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