Борис Грим пригласил тагильчан на фестиваль рыжих

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Солист из группы «Братья Грим» записал видеообращение к тагильчанам за несколько дней до парада рыжих в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
Борис Грим опубликовал в социальных сетях видео, на котором он приглашает всех тагильчан на празднование фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле, которое состоится 22 июля на площади КДК «Современник».
Мы вас всех ждем, чтобы отметить этот яркий праздник лета! обратился к тагильчанам Борис Грим.
В завершении обращения солист группы «рыжих» призвал к объединению всех обладателей яркого цвета волос.
Видео
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Видео: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
Рыжие всех стран, соединяйтесь! призвал Борис Грим.
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