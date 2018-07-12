Борис Грим пригласил тагильчан на фестиваль рыжих

Борис Грим опубликовал в социальных сетях видео, на котором он приглашает всех тагильчан на празднование фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле, которое состоится 22 июля на площади КДК «Современник».

Мы вас всех ждем, чтобы отметить этот яркий праздник лета! обратился к тагильчанам Борис Грим.

В завершении обращения солист группы «рыжих» призвал к объединению всех обладателей яркого цвета волос.

Видео Видео: «Центр развития туризма города Н. Тагил»