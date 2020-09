Некоторым знакам зодиака астрологи посоветовали взять отгул 13 сентября

Некоторым знакам звезды благоволят в первой половине дня 13 сентября, другим стоит взять отгул и провести время с семьей.

Овен В первой половине дня следует быть осторожнее, так как могут возникать проблемы. Если у вас рабочий день, то рекомендуется попросить отгул. Если же вы все-таки вышли, то сведите к минимуму контакты с людьми, навязывающими свою помощь. Вторая половина дня будет более удачной. Важные переговоры и рабочие дела лучше перенести именно на это время. При этом могут возникнуть задержки и проволочки. В результате напряженного дня, ваша нервная система будет на пределе, так что найдите время для отдыха. Телец Тяжелый и напряженный день. Сохранить самообладание будет очень сложно. Лучше не браться за новые дела, познаний в которых у вас не так много. Возможны удачные деловые переговоры, а также появление новых партнеров. Во второй половине дня придется хорошо поработать. В отношениях со второй половинкой могут возникнуть проблемы, если не будете ясно выражать свою точку зрения. Близнецы Необходимо правильно оценивать ситуации в течение дня. Привычные рабочие дела покажутся скучными. Попробуйте включить фантазию и найти новый подход к решению задач. Постарайтесь наполнить день позитивом. Будьте со всеми дружелюбны и вам ответят тем же. Вам может показаться, что в отношениях у вас слишком много проблем. Но если постараетесь, то найдете решение, оно окажется гораздо проще, чем вы думали. Рак Будет трудно ладить с окружающими в начале дня. Сосредоточьтесь на самостоятельной работе. Позитивные тенденции будут преобладать. примерно после обеда. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные встречи. Не нагружайтесь работой чрезмерно, находите время для отдыха и правильно расставляйте приоритеты. Может сложиться ситуация, которая помешает осуществить текущие рабочие задачи. В любовных делах лучше взять ситуацию под свой четкий контроль. Не позволяйте случайностям внести недопонимание с вашей половинкой. Лев Первая половина дня будет благоприятной. Не откладывайте дела, делайте все, что можете. Вы успеете все, что запланировали и даже больше. Только учтите, что после обеда будет сложнее, так что будьте готовы проявить упорство. Не стоит принимать решений, связанных с деньгами. Переживания и эмоциональные всплески могут пошатнуть здоровье. Стоит уделить побольше времени своему телу, например, посетить косметический салон. В отношениях можете осуществить широкий жест или дорогую покупку. Это пойдет на пользу и вашему настроению и внесет новые краски в личную жизнь. Дева Беспокойный день полный переживаний. Мелочи будут выводить вас из равновесия и расстраивать. Утро благоприятно для выполнения любых дел. Так что все самое важное рекомендуется делать именно в это время. Во второй половине дня возможны приятные встречи. Не отказывайтесь от помощи, если вам ее предлагают. Вечер лучше провести в кругу близких, а затем хорошо выспаться. В отношениях лучше не обсуждать планы на будущее и не предаваться мечтам. Сосредоточьтесь на сегодняшнем дне и делайте то, что можно сделать уже сейчас. Весы Интересный день. Вдохновение будет бить через край. Можно браться за любую работу и получить отличные результаты. Вторая половина дня более спокойна. Можете заняться решением вопросов, связанных с деньгами. Не стоит перерабатывать, а лучше найдите время для отдыха. Не делайте поспешных выводов в отношении своей половинки, не стройте предположений и оперируйте фактами, иначе могут возникнуть разногласия. Скорпион Сложный день. Постарайтесь его скрасить, используя деловые связи и знакомства. Звезды сложились так, что требуемая помощь легко найдется. В делах не спешите, тщательно разбирайтесь в вопросах. В конце дня вы будете уставшими, но добьетесь нужных результатов. Отдохнуть лучше выполняя физические упражнения, можете сходить в фитнес-клуб. Также следует пересмотреть свой рацион питания, возможно, он не слишком правильный в последнее время. Стрелец Отличный день для построения долгосрочных планов. Если ранее вы задумывались о смене места работы, можете начать подыскивать варианты. Получится решить и личные проблемы, конфликты с членами семьи или друзьями. Отдохнуть после рабочего дня рекомендуется, к примеру, в бассейне или найти другое занятие, связанное с водой. В любовных вопросах слушайте свою интуицию. Она спасет от неприятной ситуации. Козерог Нейтральный, но плодотворный день. Решительность поможет найти выход из любого положения. Интуиция подскажет, чем заняться в первую очередь, а что отложить. Возможен карьерный рост. Вам могут предложить новую должность или выплатить премию. В отношениях с любимым человеком вам понадобится поддержка. Позвольте окружить себя заботой и нежностью. Водолей День ожидается негативный. Всё будет валиться из рук, не получится завершить многие дела. Так что придется выбирать только самые важные. Многое не зависит от вас, так сложатся обстоятельства. Не пренебрегайте советами друзей и близких, в этот день они очень нужны вам. В финансовых вопросах проявите грамотность. Лучше сейчас обойтись без ненужных трат и покупок. Несмотря на весь негатив, день принесет неплохие результаты труда и чувство легкой усталости. Ваша половинка будет очень хорошо настроена по отношению к вам, но это может измениться, если начнете настаивать на чём-то своём. Рыбы Многообещающий и одновременно трудный день. Навалится несколько дел сразу. Придется приложить много усилий, чтобы справиться со всем. В результате помощь вы окажете не только себе, но и коллегам. Руководство это оценит и может предложить повышение. Не стоит соглашаться сразу, предварительно хорошо подумайте, нужно вам это или нет. В эмоциональном плане будет тяжело, так как вы будете сильно загружены, а временами будет казаться, что вы ничего не успеваете. Держите себя в руках, чтобы не нарваться на ненужные конфликты. Отдохнуть лучше всего поможет шоппинг. В любви займитесь реализацией старых, но невыполненных планов вашей второй половинки. Это укрепит отношения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter