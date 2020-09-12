Некоторым знакам зодиака астрологи посоветовали взять отгул 13 сентября

Рыбы

Многообещающий и одновременно трудный день. Навалится несколько дел сразу. Придется приложить много усилий, чтобы справиться со всем. В результате помощь вы окажете не только себе, но и коллегам. Руководство это оценит и может предложить повышение. Не стоит соглашаться сразу, предварительно хорошо подумайте, нужно вам это или нет. В эмоциональном плане будет тяжело, так как вы будете сильно загружены, а временами будет казаться, что вы ничего не успеваете. Держите себя в руках, чтобы не нарваться на ненужные конфликты. Отдохнуть лучше всего поможет шоппинг. В любви займитесь реализацией старых, но невыполненных планов вашей второй половинки. Это укрепит отношения.