149 жителей Нижнего Тагила и Пригорода приняли участие в «Географическом диктанте»

Участники всероссийской акции из Нижнего Тагила и Пригорода могли написать диктант в Уральском институте подготовки кадров «21-й век», Нижнетагильском государственном профессиональном колледже им. Н.А. Демидова, Нижнетагильском машиностроительном техникуме и в МАОУ СОШ № 3 поселка Черноисточинск.

По всему миру за три года существования акции в Географическом диктанте попробовали свои силы около полумиллиона человек.

Вопросы диктанта зачитывали Лев Лещенко, Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Гарик Сукачев, а также Анастасия Чернобровина – советник президента РФ по информационной политике.