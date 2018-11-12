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149 жителей Нижнего Тагила и Пригорода приняли участие в «Географическом диктанте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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149 жителей Нижнего Тагила и Пригорода приняли участие в «Географическом диктанте»

Сегодня, 16:14Свободное времяФото: МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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