149 жителей Нижнего Тагила и Пригорода приняли участие в «Географическом диктанте»
11 ноября 149 жителей Нижнего Тагила, Нижней Салды, Горноуральска и Пригорода приняли участие Географическом диктанте.
Участники всероссийской акции из Нижнего Тагила и Пригорода могли написать диктант в Уральском институте подготовки кадров «21-й век», Нижнетагильском государственном профессиональном колледже им. Н.А. Демидова, Нижнетагильском машиностроительном техникуме и в МАОУ СОШ № 3 поселка Черноисточинск.
По всему миру за три года существования акции в Географическом диктанте попробовали свои силы около полумиллиона человек.
Вопросы диктанта зачитывали Лев Лещенко, Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Гарик Сукачев, а также Анастасия Чернобровина – советник президента РФ по информационной политике.
Участники, которые не смогли написать Географический диктант на одной из площадок 11 ноября, могут сделать это онлайн: http://dic.rgo.ru/ до 13:59:59 15 ноября 2018 года по московскому времени. Результат будет известен сразу после завершения тестирования, сообщает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».