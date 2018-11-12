Что можно бесплатно перевозить в поезде

В отличие от самолета возможности пассажира поезда по перевозке ручной клади существенно шире.

Во-первых, взять с собой в поезд можно вещи общим весом до 36 кг, при этом их размеры не должны по сумме трех измерений превышать 180 см. Если вы путешествуете в вагоне СВ, максимальный вес ручной клади составляет 50 кг. Указанный вес «привязан» к любому билету, как взрослому, так и детскому.

Во-вторых, можно взять с собой необходимые мелкие вещи — никакого четкого определения для этой категории багажа нет, и речь идет о зонтиках, фотоаппаратах в чехлах и прочих подобных предметах.

В-третьих, ваш багаж не будут досматривать или регистрировать. Хотя есть определенные ограничения, касающиеся того, что можно перевозить, а что нельзя, как правило, содержимое сумок и чемоданов не проверяют. Но это не значит, что правила можно нарушать. Нарушение, конечно же, повлечет за собой ответственность.

Зачастую проводники определяют вес ручной клади на глаз. Если им кажется, что у вас с собой несколько набитых сумок, которые суммарно могут оказаться тяжелее 36 кг, они отправят вас за багажным билетом. Поэтому стоит предварительно взвесить сумки и чемоданы, чтобы, если такая ситуация возникнет, быть уверенными в своей правоте и убеждать проводника в том, что вы строго следуете правилам.

Саженцы растений

Допускается ли перевозка саженцев? Да, но и в этом случае есть определенные нюансы.

Во-первых, высота растения не должна превышать 180 см.

Во-вторых, крону и корневище нужно тщательно обвязать.

Детские и инвалидные коляски

Многих людей интересует, нужно ли дополнительно платить за коляску. Этот вопрос задают и граждане с ограниченными возможностями к передвижению, и родители, отправляющиеся в поездку с маленькими детьми. Ответ на него опять же положительный. Действительно, можно взять с собой детскую или инвалидную коляску совершенно бесплатно, причем сверх установленной нормы провоза багажа, то есть, 36 кг ручной клади, а к ней в придачу коляска.

Также инвалидам разрешается на тех же условиях перевозить в поезде иные технические средства реабилитации.

Есть ли ограничения на перевозку жидкостей

В отличие от самолета в поезде вы можете спокойно везти воду или сок. Но есть определенные ограничения, распространяющиеся на алкоголь и уксус — не более 0,5 литра на одного пассажира.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, желательно заранее ознакомиться с документами, в которых прописаны ограничения на перевозку багажа. Чем раньше вы поймете, что можно с собой взять бесплатно, а за что придется доплачивать, тем меньше вероятность того, что уже на вокзале, непосредственно перед посадкой в вагон, у вас возникнет конфликт с проводником.

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