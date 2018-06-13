Екатеринбург вышел в финал конкурса на проведение выставки Экспо-2025
13 июня, 14:50Свободное время
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163-я Генеральная Ассамблея Международного бюро выставок в Париже приняла заявку Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 в финальный этап конкурса.
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В борьбе за проведение выставки в заключительном этапе конкурса наряду с Екатеринбургом выступят японская Осака и азербайджанский Баку. Организаторы конкурса назвали все заявки «жизнеспособными и соответствующими требованиям МБВ», сообщает Е1.
Итоги конкурса на проведение выставки Экспо-2018 будут опубликованы в ноябре 2018 года.
В случае победы Екатеринбурга планируется выстроить на ВИЗе городок с выставочными павильонами. Напомним, что законодательное собрание Свердловской области одобрило выделение 100 млн рублей на нужды заявочного комитета выставки ЭКСПО-2025.
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