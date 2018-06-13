Екатеринбург вышел в финал конкурса на проведение выставки Экспо-2025

В борьбе за проведение выставки в заключительном этапе конкурса наряду с Екатеринбургом выступят японская Осака и азербайджанский Баку. Организаторы конкурса назвали все заявки «жизнеспособными и соответствующими требованиям МБВ», сообщает Е1.

Итоги конкурса на проведение выставки Экспо-2018 будут опубликованы в ноябре 2018 года.

В случае победы Екатеринбурга планируется выстроить на ВИЗе городок с выставочными павильонами. Напомним, что законодательное собрание Свердловской области одобрило выделение 100 млн рублей на нужды заявочного комитета выставки ЭКСПО-2025.